عاجل.. محكمة لبنانية تصدر أحكاما بسجن "إرهابيي فندق دي روي"

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

عاقبت محكمة عسكرية لبنانية، الثلاثاء، 20 متهما بأحكام متفاوتة في القضية المعروفة باسم "إرهابيو فندق دي روي" .



وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان عقوبات متفاوتة بالأشغال الشاقة والمؤبدة على المتهمين العشرين وبينهم "خليجي وسوري".

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان فإن المحكمة قضت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق عدد من المتهمين وتجريدهم من حقوقهم المدنية بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش"، بهدف القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأحزمة الناسفة والمتفجرات.

وعاقبت المحكمة اثنين بالأشغال الشاقة لمدة 20 سنة وتجريدهما من حقوقهما المدنية.

كما عاقبت ثلاثة متهمين بالأشغال الشاقة مدة خمسة وثلاثة وعامين وتجريدهم من حقوقهم المدنية.

وأصدرت المحكمة عقوبة السجن بحق شخصين تسعة أشهر وستة أشهر، وألزمت سبعة من المحكوم عليهم تقديم كل واحد منهم بندقية، ومتهم غرامة قدرها 3 ملايين ليرة لبنانية.

وتعود وقائع القضية عندما داهمت دورية من الأمن العام فندقا في محلة الروشة عام 2014 كان يؤوي مجموعة إرهابيين يخططون للقيام بعملية إرهابية، وقد تم إلقاء القبض على عدد منهم في أثناء المداهمة.