حاكم دبي يدعو لرفع علم الإمارات 3 نوفمبر

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى رفع علم الإمارات بشكل موحد الساعة 11 صباحاً في الثالث من نوفمبر المقبل، لترسيخ الانتماء والولاء والمحبة لتراب الإمارات.



وقال عبر حسابه بتويتر، "الإخوة والأخوات ستحتفل دولة الإمارات بيوم علمها في عامها الخمسين في الثالث من نوفمبر القادم.. سنرفعه على وزاراتنا ومؤسساتنا بشكل موحد الساعة الحادية عشرة صباحاً.. رمز الدولة والسيادة والوحدة للخمسين الماضية سيبقى معنا للخمسين القادمة ليرسخ الانتماء والولاء والمحبة لتراب الإمارات".