سقطت عليه بوابة.. إصابة تلميذ حاول الهروب من المدرسة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أصيب تلميذ بالصف الخامس الابتدائي بمجمع مدارس بطرة 2 التابع لإدارة طلخا التعليمية بمحافظة الدقهلية، إثر سقوط بوابة عليه، خلال محاولته الهروب من المدرسة، وجرى نقله إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن التلميذ مقيد في دفاتر الغياب.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى شربين المركزي، باستقبال الطفل أحمد عمر فرج 11 عامًا، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي بمجمع مدارس بطرة 2 التابعة لإدارة طلخا التعليمية، وبه إصابات.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين أن التلميذ تسلق سور المدرسة المجاور للوحدة المحلية ببطرة المجاور للمدرس إلا أن التلميذ سقط على الأرض وسقطت عليه بوابة الوحدة المحلية الحديدية، وتبين أن المصاب مقيد بدفتر الغياب في المدرسة.

وأكد شهود العيان أن التلميذ تسلق سور مدرسة مجمع مدارس بطرة 2، وحاول النزول في المنطقة الملاصقة للوحدة المحلية ببطرة، ووقعت عليه بوابة الوحدة المحلية ما تسبب في إصابته، وتدخل الأهالي وأنقذوا الطفل من تحت البوابة، وجرى نقله إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.