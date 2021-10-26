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وزيرة خارجية السودان: حمدوك ومسؤولون مدنيون ما زالوا في مكان غير معلوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (بي بي سي):

نشرت الصفحة الخاصة بوزارة الإعلام السودانية على "فيسبوك"، الثلاثاء، رسالة قالت إنها من وزيرة الخارجية مريم المهدي، جاء فيها أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعددا من وزراء الحكومة، التي حلّها الجيش السوداني أمس الإثنين، ما زالوا معتقلين في مكان غير معلوم.

وبحسب الرسالة، التي تقول صفحة وزارة الإعلام إن الوزيرة بعثت بها إلى نظرائها في الدول العربية والأفريقية والغربية، فإن الحكومة ستقاوم التحركات العسكرية الأخيرة، مُعتبرة أنها "غير دستورية".

كان حمدوك من بين وزراء ومسؤولين مدنيين وُضعوا قيد الإقامة الجبرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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