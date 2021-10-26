الأوقاف: توزيع 10 أطنان لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بـ 4 محافظات.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 10 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غدا، بواقع ( 4 ) أطنان لمحافظة ( الجيزة ) و ( 2 ) لـ ( الغربية- الفيوم- أسيوط )، للأسبوع الـ 13.

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( ( 1371 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأن الجميع في خدمتهم، وأن هذا حقهم على المجتمع، ولا منة لأحد، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) في أن اختص الجميع بخدمتهم.

وأكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.