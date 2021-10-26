تراجع كبير بمنسوب نهر سيروان العراقي بسبب قلة الأمطار وإقامة سدود إيرانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - أعرب مسؤولون عراقيون، الثلاثاء، عن قلقهم إزاء التراجع الكبير لمنسوب نهر سيروان في شمال شرق العراق، بفعل قلة الأمطار، وإقامة السدود خلف الحدود في إيران من حيث ينبع النهر؛ ما يؤثر على الزراعة والإنتاج الكهربائي في البلد الغارق بالأزمات.

ودفع تدهور الوضع، وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، إلى التلويح بتقديم شكوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية، فيما تتمتع إيران بنفوذ قوي في العراق الذي يعتمد عليها لتأمين ثلث استهلاكه من الغاز والكهرباء.

وينبع نهر سيروان، أحد روافد نهر دجلة، من إيران، ويغذي سد دربنديخان في محافظة السليمانية في إقليم كردستان، قبل أن يواصل مسيره إلى محافظة ديالى الزراعية، لكن مستواه قد انخفض كثيرا.

وقال مدير السد، رحمن خاني، لفرانس برس ”هناك فرق في منسوب المياه بين العام الماضي وهذا العام بحدود 7 أمتار و50 سنتمترا“، مشيرا إلى أنه ”انخفاض غير مسبوق“.

وأوضح أن ذلك الانخفاض يعود إلى قلة الإيرادات المائية من المصادر الرئيسة للسد، من قلة هطول الأمطار والثلوج، وبسبب إنشاء عدة سدود من الجانب الإيراني على روافد النهر، وحجز المياه خلف السدود الإيرانية وتحويل مجرى النهر؛ ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه بشكل لا مثيل له منذ بناء السد في العام 1961.

وشرح المسؤول المحلي، أن ما وصل السد هذا العام من الواردات المائية، هو 900 مليون متر مكعب، في حين أن معدل إيرادات السد السنوية، خلال السنوات السابقة، كان 4 مليارات و700 مليون متر مكعب.

وتسبب الانخفاض وفق مدير السد رحمن خاني، بتقليل توليد الكهرباء بنسبة 30% مقارنة مع العام الماضي، مضيفا أن لذلك _أيضا_ تأثيرات كبيرة على الرقعة الزراعية في مناطق ديالى التي تعتمد على مياه السد.

وبات لملف المياه أهمية كبرى في البلاد، لاسيما بسبب التغير المناخي والجفاف المتكرر وارتباطه بملفات جيوسياسية متعلقة بتقاسم مياه نهري دجلة والفرات خصوصا مع تركيا وسوريا وإيران.

وقال مستشار وزارة الموارد المائية، عون ذياب، لفرانس برس إن ”مياه نهر سيروان انقطعت بالكامل“.

بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، الأحد، أنه ”تمَّ استبعاد محافظة ديالى من الخطة الزراعية، نتيجة قطع الروافد المائية من الجانب الإيراني“.

يذكر أن إيران تعاني أيضا من قلة الأمطار، حيث انخفضت مستويات البحيرات والأحواض المائية فيها إلى النصف، بسبب الجفاف القوي الذي يضرب البلاد والمنطقة.