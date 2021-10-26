اعتقال رجل دين مقربا من إيران في أذربيجان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتقلت السلطات الأمنية في جمهورية أذربيجان رجل دين مقربا من إيران في العاصمة باكو، وفقا لما ذكره موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض.

وقال الموقع اليوم الثلاثاء نقلا عن وسائل إعلام أذربيجانية، إن ”السلطات الأمنية في باكو اعتقلت أمس ”أهل إيمان رستم أوف“ رجل الدين في مسجد حاج جواد في العاصمة“.

وأضاف الموقع أنه ”في الأيام الأخيرة، تم اعتقال واستجواب ما لا يقل عن خمسة من رجال الدين كانوا يدرسون في مدينة قم وسط إيران، من قبل وزارة الاستخبارات في أذربيجان“.

وتابع التقرير ”رجال الدين الخمسة المعتقلون كلهم مواطنون أذربيجانيون وقد أطلق سراحهم بعد استجوابهم، ولم تفتح سوى قضية جنائية ضد سردار باباييف بتهمة الخيانة“.

وسردار باباييف هو المدير الإداري لموقع ”مائدة“ الإعلامي الذي يغطي القضايا الدينية والسياسية، وتم حجب هذا الموقع إلى جانب العديد من المواقع الدينية الأخرى في أذربيجان في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتوترت العلاقات بين طهران وباكو بشدة في الأسابيع الأخيرة، كما أغلقت أذربيجان في الخامس من الشهر الجاري، حسينية دينية تابعة للسفارة الإيرانية في العاصمة باكو.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن ”هذه الحسينية تعمل منذ سنوات عديدة تحت إشراف علي أكبر أجاق نجاد، ممثل آية الله علي خامنئي في باكو“، ويقع مكتب أجاق نجاد في منطقة الحسينية ذاتها.

وتشير بعض تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن أجاق نجاد قد عاد إلى إيران بعد مكوثه قرابة ثلاثة عقود في باكو.

ونفت السفارة الإيرانية في أذربيجان إغلاق مكتب خامنئي، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية في أذربيجان أغلقت حسينية تابعة للسفارة في باكو بسبب تفشي فيروس كورونا.