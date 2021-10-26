تعطل مظاهر الحياة العامة في الخرطوم والاحتجاجات تتواصل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

تعطلت مظاهر الحياة العامة، في العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الثلاثاء، بعد الأحداث السياسية الساخنة التي شهدتها البلاد أمس الإثنين.

وبعد ليلة سادها الهدوء إلى حد كبير، ذكرت وكالة ”رويترز“، أن ”الخدمات توقفت في الخرطوم، وأغلقت المتاجر، كما أغلق الجيش الطرق“.

ونقلت الوكالة عن شاهد عيان، قوله، يوم الثلاثاء، إن خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، ”أصبحت محدودة للغاية“. في السودان.

ولم يصدر تأكيد رسمي لانقطاع الاتصالات في البلاد.

وبحسب مقاطع فيديو نشرها ناشطون على موقع تويتر، تشهد مناطق متفرقة من الخرطوم، يوم الثلاثاء، استمرار الاحتجاجات الرافضة لسيطرة الجيش على السلطة.

وأظهر أحد المقاطع، بعض المحتجين وهم يشعلون الإطارات في أحد الشوارع.

وأعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الذي يرأس المرحلة الانتقالية في السودان، أمس الإثنين، حل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك الذي أعتقل مع عدد من الوزراء والسياسيين في ما وصفه محتجون بـ“الانقلاب“.

كما أعلن البرهان فرض حالة الطوارئ، ووعد بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023 وتسليم السلطة لحكومة مدنية حينذاك.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى ”الإضراب العام والعصيان المدني“.

وقالت وزارة الإعلام السودانية، التي لا تزال موالية لعبدالله حمدوك، على صفحتها عبر ”فيسبوك“، إن ”الدستور الانتقالي لا يعطي الحق في إعلان حالة الطوارئ إلا لرئيس الوزراء“، مضيفة أن ”حمدوك لا يزال هو ممثل السلطة الانتقالية الشرعية“.

وأكدت الوزارة أن ”حمدوك اعتقِل ونقِل إلى مكان مجهول بعد أن رفض إصدارَ بيانٍ تأييدا للانقلاب“.

وقالت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، إنها تشعر بقلق عميق على الوضع في البلاد، ودعت هذه الحكومات قوات الأمن للإفراج عن مَن تم اعتقالهم، وذلك وفقا لما ورد في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية.