ناقوس الخطر يدق في السودان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

نشرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية تحليلاً قالت فيه: ”إنه بعد الإطاحة بنظام الديكتاتور عمر البشير، عام 2019 إثر انتفاضة شعبية جارفة، اتفق العسكريون والمدنيون في نهاية المطاف على أن الانتقال الديمقراطي سيُشرف عليه هيئة انتقالية، ومجلس سيادي يضم جنرالات وسياسيين مدنيين يشرفون على العملية“.

وأضافت: ”وعلى جانب القوات المسلحة السودانية، ممثلة في الجنرال البارز رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي تحرك الآن لاعتقال شخصيات مدنية في مجلس الوزراء بمن في ذلك رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، كان هناك استياء متزايد من الضعف الملحوظ للجيش في عملية الانتقال“.

وتابعت: ”منذ محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي، دخلت الفصائل المؤيدة للديمقراطية في خلافات مع الجماعات الموالية للجيش وحلفائها الذين أطلقوا اعتصاما الأسبوع الماضي للمطالبة بالعودة إلى الحكم العسكري“.

وأردفت: ”ومنذ هذه المحاولة، يحذر المحللون من احتمال اتساع نطاق العنف في ظل الأزمة المتصاعدة، ويؤكدون هذه المرة أن الجيش تصرف خوفا من إضعافه وأن تحركه كان مدعوما من الخارج“.

واستطردت: ”وفي ترديد الرأي القائل بأن الجيش ربما أخطأ في تقدير الرأي العام السوداني، يقول المحللون إنه بينما تسلط التطورات الأخيرة الضوء على نكسة كبيرة للبلاد وهشاشة السلام، هناك القليل الذي يمكن للجيش أن يأمل في كسبه من خلال التراجع عن اتفاق تقاسم السلطة“.

واختتمت ”الغارديان“ تحليلها: ”إن الدعم الدولي والمساعدات المالية أمران حاسمان للمساعدة في الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي بالسودان خاصة في أعقاب جائحة كورونا.. سوف يسارع الشركاء الدوليون إلى سحب الدعم في حالة تولي الجيش زمام الأمور، وسط توقعات بمزيد من الاضطرابات في الأسابيع المقبلة بين مؤيدين ومعارضين“.

أما صحيفة ”ذي إيكونوميست“ البريطانية فقد ذكرت في تقرير لها أن ”الأحداث الأخيرة في السودان ليست غريبة عن الأذهان، ولكن يبدو هذه المرة أنه من المرجح أن تنجح محاولة استيلاء القوات المسلحة منفردة على مقاليد الحكم في السودان“.

وأضافت: ”إذا نجح الجنرالات في الاستيلاء المطلق على السلطة، فستكون هي الحكومة الخامسة في العالم التي تسقط هذا العام، بعد الإطاحة بحكومات تشاد وغينيا ومالي وميانمار في الأشهر العشرة الماضية“.

واختتمت قائلة: ”البلدان في أفريقيا معرضة بشكل خاص للانقلابات.. الاقتصادات المتعثرة والمؤسسات الهشة تجعل الانقلابات أكثر احتمالاً.. غالبًا ما يتم تخريب الضوابط والتوازنات التي تدعم الديمقراطية، مثل اللجان الانتخابية والمحاكم المستقلة ووسائل الإعلام الحرة.. وعدم الاستقرار يولد عدم الاستقرار. وبالنسبة للسودان، الذي شهد ثلاث محاولات انقلاب في غضون ثلاث سنوات، فإن هذا أمر ينذر بالسوء“.