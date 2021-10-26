شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع خليجي لتنفيذ إعلان العلا ومحاربة تجارة الآثار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وكلاء الآثار والمتاحف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم عبر الاتصال المرئي، اجتماعهم التاسع عشر، برئاسة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة، مدير عام الثقافة والفنون في هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وناقش الاجتماع موضوعات تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان الختامي، وإعلان العلا للدورة (41) للمجلس الأعلى، وجهود الدول الأعضاء في التصدي لجائحة فيروس كورونا، والخطة السنوية للفعاليات والأنشطة المشتركة في مجال الآثار والمتاحف.

وتطرق الاجتماع إلى استمرارية المعرض الدوري المشترك للآثار، إضافة إلى مشروع الكتاب التوثيقي لآثار دول المجلس، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والتعاون الدولي المشترك، وضرورة تفعيل محاربة الاتجار بالآثار ونقلها بطرق غير مشروع.