شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تطلق بنجاح قمرًا صناعيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت اليابان بنجاح اليوم صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا بديلًا للقمر الصناعي (ميتشيبيكي رقم 1) الموجود في الفضاء منذ عام 2010م.

وأوضحت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) أن الصاروخ (إتش2 أيه) انطلق الساعة 19ر11 صباحًا بالتوقيت المحلي (0219 بتوقيت غرينتش) من مركز (تانيغاشيما) للفضاء في محافظة كاجوشيما جنوب غرب اليابان، مضيفًا أن القمر (ميتشيبيكي) الصناعي الجديد الخامس من نوعه وُضِع في المدار بعد حوالي 30 دقيقة من إقلاعه, إذ سيعمل مع ثلاثة أقمار (ميتشيبيكي) صناعية اخرى موجودة في المدار.

وأشارت إلى أن القمر الجديد سيكمل شبكة بيانات تحديد المواقع العالمية الأمريكية للمساعدة في توفير خدمات تحديد المواقع بدقة أكبر، إضافة إلى خدمات التوقيت في اليابان.