باحثون أمنيون ينصحون بحذف فيسبوك من هواتف آيفون

نصح باحثون أمنيون مستخدمي نظام التشغيل ios الذي تعمل به هواتف آي فون بحذف تطبيق فيس بوك من على هواتفهم المحمولة للحفاظ على خصوصيتهم.

وقال الباحثون في مقال نشرته فوربس إنه حتى مع إلغاء المستخدمين الاشتراك في التعقب بواسطة تطبيقات الجهات الخارجية، لا يزال فيس بوك يجمع بيانات الموقع باستخدام البيانات الوصفية من صورهم وعناوين IP الخاصة بهم.

ويقول باحثو الأمن إن فيس بوك تستخدم أيضاً مقياس التسارع على جهاز آي فون الخاص بك لتتبع تحركاتك، مما قد يؤدي إلى اكتشاف فيس بوك لسلوكياتك وأنشطتك في أوقات معينة من اليوم. ويمكنه أيضًا ربطك بأشخاص من حولك حتى لو لم تكن لديك فكرة عمن هم هؤلاء الأشخاص. ويمكن أن يساعد مقياس التسارع في تحديد ما إذا كنت مستلقيًا أو جالسًا أو تمشي أثناء استخدام أحد التطبيقات.

ولا توجد طريقة لإيقاف هذا ومنع فيس بوك من استخراج البيانات من مقياس التسارع الخاص بك. ويقول الباحثان طلال حاج بكري وتومي ميسك إن فيس بوك تقرأ بيانات مقياس التسارع طوال الوقت. وإذا لم تسمح فيس بوك بالوصول إلى موقعك، فلا يزال بإمكان التطبيق استنتاج موقعك الدقيق فقط عن طريق تجميعك مع مستخدمين يطابقون نفس نمط الاهتزاز الذي يسجل مقياس التسارع في هاتفك.

وأوضح الباحث تومي ميسك أنه حتى لو لم تمنح فيس بوك إذنًا للوصول إلى موقعك، فيمكنه استخدام معلومات أخرى لمعرفة مكانك، ولهذا السبب يقول باحثو الأمن إنه يجب على مستخدمي آي فون إلغاء تثبيت تطبيق فيس بوك من أجهزتهم، بحسب موقع فون أرينا.