فوز رئيس أوزبكستان بولاية رئاسية ثانية

أوزبكستان: أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان زين الدين نظام خودجاييف اليوم الإثنين، إعادة انتخاب الرئيس شوكت ميرضيائيف، لولاية رئاسية ثانية مدتها 5 أعوام، بعدما حصل على 80.1 % من الأصوات في انتخابات أمس الأحد.

وسيسمح فوز ميرضيائيف، الذي كان متوقعاً على نطاق واسع، بتعزيز حملته الإصلاحية الناجحة، ومن المرجح أن يؤدي أيضاً إلى المزيد من انفتاح أوزبكستان على التجارة والاستثمار الخارجيين، مع الإبقاء على نظام سياسي شديد المركزية.