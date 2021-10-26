عاجل.. البرهان يحل النقابات والاتحادات المهنية بالسودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت وسائل إعلام سودانية أن القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، قرر حل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية.



وأمس الإثنين، استيقظ السودانيون على حملة اعتقالات طالت غالبية المكون المدني بالمجلس السيادي والعديد من وزراء حكومة عبد الله حمدوك الذي وضع هو الآخر تحت الإقامة الجبرية.

وظهر الإثنين، قرر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وحل المجالس الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وقال البرهان في كلمة نقلها التلفزيون السوداني إن الجيش "اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018" التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن "تصحيح الثورة"، بينما اعتبر مدنيون في السلطة قراراته "انقلابا".