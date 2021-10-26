الشيخ محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تنسيق الجهود مع الأشقاء لبناء مستقبل آمن للبشرية

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بالأهداف الطموحة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقتين، مؤكدا أن الإمارات حريصة على تنسيق المواقف والجهود مع الأشقاء لبناء مستقبل آمن للبشرية.



وقال عبر حسابه في تويتر، "نرحب بالأهداف الطموحة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في السعودية والبحرين الشقيقتين.. توجه استراتيجي يجسد دور المنطقة في إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ، والإمارات حريصة على تنسيق المواقف والجهود مع الأشقاء والأصدقاء لبناء مستقبل آمن للبشرية".