شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني يصدر قراراً بحل النقابات والاتحادات المهنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أصدر عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني، قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية، بحسب ما نشرته سكاي نيوز. وكان البرهان قد أعلن أمس حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد. كما أعلن أيضا إعفاء الولاة في السودان، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.

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