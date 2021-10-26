شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم ورشة عمل للتوعية بمخاطر تفشي الفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم جامعة الدول العربية ورشة عمل عن "دور الإعلام العربي في التوعية بمخاطر تفشي الفساد" بعد غد بمشاركة ممثلي وزارات الإعلام بالدول العربية والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية ومراكز البحوث والدراسات الإستراتيجية العربية.

وقال مدير إدارة البحوث والدراسات الإستراتيجية بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي في تصريح له اليوم: إن الورشة تستهدف التعريف بالتجارب العربية الرائدة في مجال دور الإعلام في التوعية بمخاطر تفشي الفساد وتداعياته على المشهد الإعلامي، وما يفرضه ذلك من تبعات تلقي بظلالها على موضوعية ومهنية الرسالة الإعلامية.

وأوضح أن ورشة العمل ستناقش أربعة محاور أساسية من خلال ثلاث جلسات عمل حول أهمية توجيه الرأي العام العربي بنزاهة وشفافية لتوحيد جهودها لمكافحة الفساد، وأهمية توجيه الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي للتوعية بمخاطر الفساد من خلال الرسائل الإعلامية الهادفة، بالإضافة إلى مناقشة مقومات وعوامل نجاح الجهد الإعلامي العربي ومعوقات الجهد الإعلامي العربي.