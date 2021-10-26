انت الان تتابع خبر روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بدء التفشي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 1106 حالات وفاة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بداية تفشي الجائحة.
وبذلك ارتفع إجمالي الوفيات إلى 232775، فيما بلغ مجموع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد 8 ملايين و315019 حالة بعد رصد 36446 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.
وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي أن 26973 مصابا بالعدوى تماثلوا للشفاء الكامل خلال اليوم الماضي، ما رفع حصيلة المتعافين إلى 7 ملايين و213584 شخصا.
وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي أن 26973 مصابا بالعدوى تماثلوا للشفاء الكامل خلال اليوم الماضي، ما رفع حصيلة المتعافين إلى 7 ملايين و213584 شخصا.