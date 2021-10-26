انت الان تتابع خبر العراق يحصد خمس ميداليات ملونة في بطولة العرب للسباحة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-26 | 11:21
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نجح المنتخب الوطني للسباحة، بحصد خمس ميداليات ملونة بعد مرور ثلاث أيام على انطلاق البطولة العربية.
ونجح سباحو العراق في حصد أربع ميداليات برونزية وواحدة فضية.
في منافسات اليوم، حصد العراق ميداليتين في المجرى القصير ٢٥ متراً، حيث تمكن السباح البطل محمد عصام، من احراز الميدالية الفضية لفئة ١٠٠ متر ظهر واحرز البطل حسن صاحب برونزية ٢٠٠ متر صدر.
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