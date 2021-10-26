العراق يحصد خمس ميداليات ملونة في بطولة العرب للسباحة

في منافسات اليوم، حصد العراق ميداليتين في المجرى القصير ٢٥ متراً، حيث تمكن السباح البطل محمد عصام، من احراز الميدالية الفضية لفئة ١٠٠ متر ظهر واحرز البطل حسن صاحب برونزية ٢٠٠ متر صدر.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012