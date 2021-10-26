انت الان تتابع خبر بالفيديو تهديم وتهجير قسري للمنازل بمنطقة جسر ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - "بالشفلات" جهات عدة تسعى لهدم منازل مواطنين بمنطقة جسر ديالى رغم التصريحات الحكومية التي منعت هذا الامر

تهديم وتهجير قسري رغم تصريحات جهات عدة بمنع الامر

هذا ماتعرض له اهالي منطقة جسر ديالى اطراف العاصمة بغداد..عقب وصول اليات بدات بدك منازلهم وتحويلها لانقاض بامر من قبل اشخاص يقول الساكنون هنا بانهم تابعون لاحزاب معينة



ايتام وارامل ومعوقون هم ابرز الشرائح القاطنة هذا المكان..و الذي يعتبر منطقة نائية مقارنة بمناطق مركز العاصمة..ليناشدوا الجهات المعنية بالوقوف معهم وعدم السماح لتلك الجهات بهدم منازلهم

العوز والفقر وضعف الحال امور دفعت بهذه العوائل للسكن هنا فلا معين لهم سوى انفسهم وعملهم اليومي الذي لايجنون منه سوى بضعة الاف لاتكفي الا لسد ابسط احتياجاتهم اليومية