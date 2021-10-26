سفينة حربية روسية تصد قراصنة قرب الساحل الأفريقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إن مدمرة للبحرية الروسية صدت هجوم قراصنة على سفينة للحاويات بالقرب من الساحل الغربي لأفريقيا.



وقالت الوزارة في بيان، إن المدمرة نائب الأدميرال كولاكوف، تلقت استغاثة من سفينة الحاويات لوتشيا المسجلة في بنما، وهي في طريقها من توغو إلى الكاميرون، أمس الإثنين، فأرسلت وحدة من مشاة البحرية بطائرة هليكوبتر إليها.

وفر القراصنة على الفور ما سمح للجنود الروس بتحرير طاقم السفينة.

وتعمل المدمرة الروسية ضمن مجموعة تجوب خليج غينيا لضمان أمن الملاحة المدنية.