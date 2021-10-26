شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: قرار الرئيس بإلغاء الطوارئ تاريخى ويعبر عن صورة مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن رجائي عطية نقيب المحامين ، ورئيس اتحاد المحامين العرب، القرار الفارق الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ؛ بإنهاء حالة الطوارئ في مصر ؛ مضيفا أن نقابة المحامين و جميع المحامين يقدرون هذا القرار التاريخي، الذي يعبر وبكل صدق عن صورة مصر الجديدة التي صار يتطلع اليها العالم بعد أن وقف شاهداً على تضحيات وبطولات أبناء شعبها العظيم .

وأضاف رجائى عطية في بيان له :"ولعله ليس من قبيل الصدفة أن يأتي هذا القرار متزامناً مع الاحتفال بأعياد القضاء والمحاماة اللذين يدعم هذا القرار بنيانهما العظيم في ظل قيادة سياسية رشيدة وشعب واع عظيم".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن لأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، وكتب الرئيس على حساباته الرسمية: "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد".

وأضاف الرئيس السيسي: "هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء".

وتابع الرئيس السيسى:"وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار.. ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".