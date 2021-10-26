شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر: إلغاء مد حالة الطوارئ رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ، معتبرا ذلك رسالة للعالم كله بأن مصر "بلد الأمن والأمان والاستقرار".

وقال محمد تيسير مطر في بيان نشره عبر صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":"إعلان السيد رئيس الجمهورية إلغاء حالة الطوارئ بعد استمرارها لسنين طويلة، هو انتصار كبير للدولة المصرية وخير دليل على ما تحقق من إنجازات في مجالات الحرب على الإرهاب والتنمية وتحقيق الاستقرار، بعد فترة ظلت فيها مصر تعاني من تخبط ومن مخاطر داخلية وخارجية".

وأضاف محمد تيسير مطر:" دلوقتي مصر بحكومتها وبشعبها بتقدم رسالة للعالم وبتقول بوضوح إنها دولة آمنة ومستقرة وقادرة على لعب دورها الهام في المنطقة، وجذب الاستثمارات واستضافة أهم الأحداث" مختتما بيانه بقوله :"هي دي مصر اللي تليق بينا ..الجمهورية الجديدة".