محافظ بني سويف يستقبل وزيرة الهجرة بالديوان العام

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مستهل زيارتها للمحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبا المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية

وأعرب المحافظ عن تقديره وأبناء المحافظة لهذه الزيارة الهامة التي ستشمل عددًا من الفعاليات في موضوعات تمس وتدعم بشكل مباشر الأهداف التنموية للمحافظة، خاصة في مجالات التوعية، وريادة الأعمال، والارتقاء بمستوى وجودة معيشة المواطن بالقرى، مشيرًا إلى أن مثل تلك الزيارات تجسد اهتمام الدولة المصرية بصعيد مصر.

من جانبها أكدت الوزيرة اهتمامها الكبير بمحافظات الصعيد، وضرورة العمل المتواصل والتعاون المثمر بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني للدفع بجهود ورؤية مصر التنموية خاصة في مجال مواجهة الهجرة غير النظامية من خلال مبادرة"مراكب نجاة "معربة عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال.