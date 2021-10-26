محافظ أسوان: إنشاء محور مرورى جديد يربط الإقليمي الشرقى بكوبرى الخزان البديل بتكلفة 650 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ محور مروري دائري يربط الطريق الإقليمي الشرقي الجديد وطريق "أسوان- برنيس" جنوب شرق المدينة بالطريق الصحراوي الغربي عبر محور وكوبري خزان أسوان البديل، بطول 7 كم وتكلفة تقديرية 650 مليون جنيه.

جاء ذلك أثناء استعراض محافظ أسوان للتصميم والمخطط التفصيلي للمحور المروري الجديد بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان.

وأكد اللواء أشرف عطية أن ما تشهده مصر حاليًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي باستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية، بالإضافة إلى المحاور والكباري ومنها محافظة أسوان، يعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث أن هذا المحور الدائريسيساهم في تحويل حركة النقل الثقيل من جنوب شرق المدينة والتي تقع فيها المحاجر والمناجم، والمنطقة الصناعية بالعلاقي إلى الطريق الصحراوي الغربي مباشرة.