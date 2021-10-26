وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

توفى الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق روه تاى وو، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 88 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن مساعديه.

وأفاد المساعدون بأن روه، الذي تولى الرئاسة في الفترة من عام 1988 إلى 1993، كان نُقل منذ فترة قصيرة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وخلف روه، وهو جنرال سابق، الرئيس الأسبق تشون دو هوان بعد مساعدته في الاستيلاء على مقاليد السلطة من خلال انقلاب عسكري في عام 1979. وملأ الانقلاب فراغ السلطة في أعقاب وفاة الرئيس السلطوي آنذاك باك تشونج هي.

ومع انتشار المظاهرات المؤيدة للديمقراطية على نطاق واسع في أنحاء البلاد في عام 1987، قبل روه الدعوات إلى نظام رئاسي مباشر، وانتخب رئيسا في وقت لاحق من نفس العام عبر التصويت المباشر.

وفي محاولة واضحة للتخلص من صورته العسكرية، بدأ روه إدارته تحت شعار فتح "عهد من عامة الشعب".

وفي عام 1996، أدين روه وتشون بالفساد والتمرد لدورهما في الانقلاب العسكري الذي وقع في عام 1979 والقمع الوحشي لانتفاضة 1980 المؤيدة للديمقراطية في مدينة جوانج جو بجنوب غرب البلاد.

وصدر حكم على روه بالسجن 17 سنة وغرامات تقدر بنحو 260 مليار ون (223 مليون دولار). وتم العفو عنه في عام 1997.