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عاجل.. مدمرة روسية تصد هجوما لقراصنة قرب الساحل الأفريقي

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محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن مدمرة تابعة للبحرية صدت هجوما شنه قراصنة على سفينة للحاويات بالقرب من الساحل الغربي لأفريقيا.

 

وأضافت الوزارة، في بيان، أن المدمرة تلقت إشارة استغاثة من سفينة الحاويات "لوتشيا" المسجلة في بنما وهي في طريقها من توجو إلى الكاميرون أمس الإثنين وعلى الفور أرسلت وحدة من مشاة البحرية بطائرة هليكوبتر إليها.

 

وفر القراصنة على الفور مما سمح للجنود الروس بتحرير طاقم السفينة.

 

وتعمل المدمرة الروسية ضمن مجموعة تجوب خليج غينيا لضمان أمن الملاحة المدنية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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