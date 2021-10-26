محمد بن زايد: نرحب بالأهداف الطموحة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بالسعودية والبحرين

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ترحيب دولة الإمارات بالأهداف الطموحة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في السعودية والبحرين.



وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر:

"نرحب بالأهداف الطموحة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في السعودية والبحرين الشقيقتين..توجه إستراتيجي يجسد دور المنطقة في إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ، والإمارات حريصة على تنسيق المواقف والجهود مع الأشقاء والأصدقاء لبناء مستقبل آمن للبشرية".

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن السبت خلال كلمة مسجلة لدى افتتاح أعمال "مبادرة السعودية الخضراء" في الرياض الأحد بأن المملكة تعتزم بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2060 " من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني" بما "يتوافق مع خطط المملكة التنموية وتمكين تنويعها الاقتصادي". ويأتي الإعلان قبل أيام من انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ "كوب 26" في جلاسكو، وغداة تحذير الأمم المتحدة من أن الوضع المناخي الحالي ينذر "بكارثة".

كما أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط بالعالم، السبت اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول 2060، وذلك قبل أيام من انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ "كوب 26" في جلاسكو.

كما أعلنت المملكة أنها ستنضم أيضا إلى التعهد العالمي بشأن الميثان للمساهمة في خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 % بحلول 2030، كجزء من التزامها بتقديم مستقبل أنظف وأخضر.

وفي السياق، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أعلن عن استهداف المملكة العربية السعودية الوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني"، وفق ما ورد في كلمته المسجلة أمام "مبادرة السعودية الخضراء" المنعقدة في الرياض. مضيفا "ذلك يتوافق مع خطط المملكة التنموية وتمكين تنويعها الاقتصادي".

وتعهد الأمير السعودي أيضا بخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول 2030، وهو ما يمثل "تخفيضا طوعيا لأكثر من مستهدفاتنا المعلنة المقدرة بنحو 130 طن سنويا". بالإضافة لإعلانه "انضمام المملكة للتعهد العالمي بشأن الميثان الذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية من الميثان بثلاثين بالمئة".