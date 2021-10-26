شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الروسية تتصدى لهجوم قراصنة على سفينة حاويات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن مدمرة تابعة للبحرية الروسية صدت هجوما شنه قراصنة على سفينة للحاويات بالقرب من الساحل الغربي لأفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان إن المدمرة نائب الأدميرال كولاكوف تلقت إشارة استغاثة من سفينة الحاويات لوتشيا المسجلة في بنما وهي في طريقها من توجو إلى الكاميرون أمس الاثنين وإنها أرسلت وحدة من مشاة البحرية بطائرة هليكوبتر إليها.

وفر القراصنة على الفور مما سمح للجنود الروس بتحرير طاقم السفينة.

وتعمل المدمرة الروسية ضمن مجموعة تجوب خليج غينيا لضمان أمن الملاحة المدنية.