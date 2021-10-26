شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الكيماويات والسيارات الأكثر تضررًا في ألمانيا جراء نقص المواد الخام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال معهد أيفو الاقتصادي في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن التوقعات بشأن صادرات البلاد في أكتوبر تراجعت لأدنى قيمة لها منذ فبراير شباط 2021، إذ يتأثر قطاع الصناعة بمشكلات في إمدادات المواد الخام. وقال المعهد إن توقعات التصدير انخفضت إلى 13 نقطة في أكتوبر من 20.5 نقطة في الشهر السابق، وتشمل الصناعات الأكثر تضررا المعدات الكهربائية والكيماويات وتصنيع السيارات.

وأضاف أنه من المتوقع على الجانب الآخر أن تستقر الصادرات في مجالي الأغذية والأثاث دون تغيير.