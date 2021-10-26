سوني تطلق كاميرا الإطار الكامل A7 IV الجديدة

طوكيو: أعلنت شركة سوني إطلاق الكاميرا A7 IV الجديدة، من فئة الكاميرات ذات الإطار الكامل.

وأوضحت الشركة أن الكاميرا الجديدة تعتمد على مستشعر BSI-CMOS بدقة 33 ميغابكسل ووظيفة أكثر كفاءة وفعالية لتثبيت الصورة IBIS.

ويشتمل المستشعر الجديد على 759 نقطة PDAF موزعة على 94% من المساحة، ويعمل على إتاحة تركيز تلقائي سريع بالتعاون مع وظيفة الذكاء الاصطناعي، ويمكن لكاميرا سوني الجديدة تتبع العيون للحفاظ على التركيز عليها باستمرار.

وتروج سوني للكاميرا الجديدة باعتبارها موديلاً هجيناً يوفر أفضل مقاطع الفيديو، حيث يمكن تسجيل الأفلام بدقة 8K أو 4K بسرعة 120 صورة في الثانية، علاوة على إمكانية تسجيل مقاطع فيديو 4K بنطاق تردد يصل إلى 600 ميغابت في الثانية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قابلة للطي مع محدد منظر إلكتروني به لوحة OLED بدقة 3.68 مليون بكسل.

وأعلنت سوني عن طرح الكاميرا الجديدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.