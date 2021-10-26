انت الان تتابع خبر يونس محمود يعلق على حادثة التدخين في معسكر المنتخب الوطني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفى يونس محمود النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، ما تردد مؤخراً في بعض وسائل الإعلام المحلية، بخصوص طلبه غرفة خاصة لاستخدامها للتدخين، في معسكر المنتخب الوطني السابق، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال محمود في تصريحات تابعتها الخليج 365: "بصفتي مشرفاً للمنتخب الوطني، طلبت من باسل كوركيس المدير الإداري أن يتم تجهيز غرفة خاصة للاعبين، يتوفر فيها الشاي والعصير والكيك، وأيضاً تجمع اللاعبين معاً لتخفيف الضغوطات، خاصة في وقت الحجر الصحي، ولكني استغرب من القول إنني طلبتها لغرض التدخين، وهذا كلام مناف للحقيقة".

وأكد أن القائمة الجديدة لمنتخب العراق ستشهد إضافات أخرى، بناءً على الجلسة التي جمعته مع المونتينيغري بيتروفيتش مساعد مدرب المنتخب، ولكنه يرى أن بعض الأسماء قد تنضم لاحقاً، لأن من الصعوبة منحها الفرصة في مباراتي سوريا وكوريا الجنوبية، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وأشار إلى أن القائمة النهائية للهولندي ديك أدفوكات قد تشهد غياب عدد من لاعبي المنتخب، رافضاً الكشف عن أسماء اللاعبين، وأوضح أن القائمة سيستلمها من الكادر الفني، في الساعات القليلة المقبلة.

وذكر نجم الكرة العراقية السابق، الحائز على كأس آسيا 2007، أن اتحاده لديه رؤية واضحة بخصوص البحث عن مواهب المهجر، مبيّناً أنه باشر شخصياً متابعة اللاعبين العراقيين، الناشطين في الدوريات الأوروبية والأمريكية، وسيتم استدعاء عدد منهم قريباً، لصفوف المنتخبات الوطنية.

وأشاد يونس محمود بقرار تعيين غيث مهنا، المدير الإداري الجديد للمنتخب العراقي، وعدّه الشخص المناسب في المكان المناسب، وأسهم خلال الأيام القليلة الماضية، في حل الكثير من المشاكل التي تخص مسيرة المنتخب.

وامتدح نائب رئيس اتحاد الكرة في العراق، الهولندي ديك أدفوكات مدرب أسود الرافدين، ووصفه بالمدرب المحترف، وأنه يحتاج لمزيد من الوقت للتعرف أكثر على مستويات اللاعبين، كما كشف أنه رشح المدربين المحليين رزاق فرحان مدرب الكرخ، وأمين فيليب مدرب الرمثا الأردني، للعمل كمساعدين للمدرب بدلاً من رحيم حميد، ولكن أدفوكات رفض ذلك، وأصر على الإبقاء عليه.