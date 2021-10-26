عاجل.. جوبا تحث أطراف السودان على عودة فورية للحوار

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

دعت جوبا، الثلاثاء، الأطراف السودانية في المكونين العسكري والمدني إلى "العودة الفورية" للحوار الجاد من أجل استعادة الوضع الدستوري.



وناشدت سلطات جنوب السودان، في بيان للخارجية، ، جميع الدول المجاورة للسودان بالعمل من أجل استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وأضافت: "نشجع الأطراف السودانية للعودة الفورية لطاولة الحوار لمعالجة جميع الخلافات، فنحن نؤمن بأن استقرار الخرطوم يمثل هدفا مشتركا لجميع دول الإقليم بما فيها جنوب السودان".

وأشارت إلى أن "مسار تحقيق السلام والاستقرار في السودان يواجه بعض العقبات، لكننا نثق في حكمة القيادات السودانية وقدرتها على تجاوزها، والتوصل إلى القرارات الأفضل".

وأكدت أنها تتابع الأوضاع السياسية في السودان بقلق كبير في أعقاب التوترات السياسية بين أطراف العملية الانتقالية بالبلاد، مؤكدة على التضامن الكامل للرئيس سلفاكير ميارديت مع الشعب السوداني.