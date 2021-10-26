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حكام الامارات يهنئون رئيس النمسا باليوم الوطني لبلاده

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محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

بعث  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى الدكتور ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

 

‏‎كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين.

 

‏‎وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ألكساندر شالينبرج المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا.

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