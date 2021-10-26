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عاجل.. وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق

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محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أفادت وكالة "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، بوفاة الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق، روه تيه-وو، عن عمر ناهز الـ88 عاما.

 

وبحسب الوكالة، فإن روه تيه-وو كان قد تولى الرئاسة في كوريا الجنوبية من الفترة الممتدة بين عام 1988، و1993، وهو من قدامى المحاربين الذين لعبوا دورا محوريا ومثيرا للجدل في الانتقال إلى انتخابات ديمقراطية من حكم الزعماء المستبدين.

 

في حين يحكم كوريا الجنوبية اليوم، الرئيس مون جيه إن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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