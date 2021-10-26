تقرير أممي يكشف عن 230 حالة إعدام بينهم أطفال ونساء بإيران هذا العام

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

كشف تقرير أممي عن حصيلة الإعدامات في إيران خلال العام، حيث بلغت 230 حالة بينهم 9 نساء وطفلا تم إعدامهم سرا.



التقرير الذي عرضه جاويد رحمن مقرر حقوق الإنسان أم لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أيضاً إن إيران أعدمت ما يزيد عن 250 شخصا، من بينهم 4 أطفال العام الماضي 2020.

وقال رحمن إن "غياب الإحصاءات الرسمية وعدم الشفافية حول عمليات الإعدام، ينذر بارتفاع هذه الأعداد".

التقرير الأممي أوضح أن هناك مخاوف بشأن أسباب عقوبة الإعدام، لافتا إلى أن معظمها يعود إلى "تهم غامضة" تتعلق بالأمن القومي، فضلا عن اعتمادها إجراءات قضائية معيبة، لا تعطي أبسط الحقوق والضمانات".

وأكدت منظمة العفو الدولية أن إيران تصدرت قائمة الدولة التي نفت عمليات الإعدام في الشرق الأوسط العام الماضي.

ورغم انضمام إيران إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ حوالي 27 عامًا، إلا أنها ما تزال تنفذ عقوبة الإعدام بحق أطفال في البلاد بشكل مستمر.

وحددت قوانين إيران سن العقوبة الجنائية للأطفال بـ 15 سنة للفتيان و9 سنوات للفتيات، ووفقًا لهذه القوانين، يتم تعليق عقوبة الإعدام للأطفال دون سن 18 عامًا مؤقتًا حتى بلوغهم السن القانوني، ولكن لا يتم إلغاؤها، وبعد بلوغ المتهم السن القانوني، يتم إعدام الشخص إذا لم يتم العفو عنه من قبل أولياء الدم.