هواوي تطلق الجيل الثالث من ساعتها الذكية Watch GT 3

بكين: أطلقت شركة هواوي الجيل الثالث من ساعتها الذكية Watch GT 3، بتصميم أنيق في موديلين 42 و46 ملم.

وأوضحت الشركة الصينية أن الموديل 42 ملم يمتاز بشاشة AMOLED قياس 1.32 بوصة، في حين يشتمل الموديل 46 ملم على شاشة قياس 1.43 بوصة.

ويختلف تشغيل البطارية في الموديلين، حيث جُهز الموديل الصغير ببطارية من 292 مللي أمبير ساعة يمتد تشغيلها إلى 7 أيام، في حين يضم الأكبر بطارية من 455 مللي أمبير ساعة تعمل ما يصل تصل إلى 14 يوما، ويعاد شحن البطارية في أقل من ساعتين.

وتروج هواوي لساعتها الذكية الجديدة بمستشعر TruSeen5.0+ لأول مرة، يقيس معدل نبضات القلب، وتشبع الأكسجين في الدم، وتتبع النوم والتوتر بشكل أكثر دقة.

كما تشتمل الساعة الذكية الجديدة على أكثر من 100 وضع للتمارين الرياضية، وتمارين التنفس، وإظهار الإشعارات على الهاتف الذكي، وتمتاز بمقاومة الماء وفقا لفئة الحماية ATM 5، لاستعمالها أثناء السباحة.

وأعلنت هواوي توفر هذه الساعة الذكية بالأسود، والبني الفولاذ المقاوم للصدأ في موديل 46 ملم، و الذهبي الفاتح في موديل 42 ملم، بالإضافة إلى العديد من الأساور من المطاط الفلوري أو الجلد أو الفولاذ المقاوم للصدأ.