شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الامارات يهنئون رئيس النمسا باليوم الوطني لبلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى الدكتور ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.



‏‎كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين.

‏‎وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ألكساندر شالينبرج المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا.