شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت وكالة "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، بوفاة الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق، روه تيه-وو، عن عمر ناهز الـ88 عاما.



وبحسب الوكالة، فإن روه تيه-وو كان قد تولى الرئاسة في كوريا الجنوبية من الفترة الممتدة بين عام 1988، و1993، وهو من قدامى المحاربين الذين لعبوا دورا محوريا ومثيرا للجدل في الانتقال إلى انتخابات ديمقراطية من حكم الزعماء المستبدين.

في حين يحكم كوريا الجنوبية اليوم، الرئيس مون جيه إن.