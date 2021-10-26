يوتيوب يحاصر مزاعم رئيس البرازيل حول لقاحات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

علّقت منصّة يوتيوب الإثنين أنشطة قناة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو لمدة أسبوع، بعد إزالتها فيديو زعم فيه ارتباط لقاح كورونا بالإيدز.



وقال موقع يوتيوب في بيان وفقا وكالة فرانس برس: "أزلنا مقطع فيديو من قناة جاير بولسونارو، لانتهاكه السياسات المتعلقة بالتضليل الطبي الخاصة بنا بشأن كوفيد-19، من خلال ادّعائه بأنّ اللقاحات لا تُقلّل من خطر الإصابة بالمرض، وأنها تسبب أمراضًا معدية أخرى".

وهذه هي المرة الثانية التي ينتهك فيها الرئيس البرازيلي "معايير" المنصة، وفي هذه المرة، لن يتمكن خلال الأيام السبعة المقبلة من نشر أي مقاطع فيديو جديدة أو إجراء بث مباشر، وفقًا لقواعد المنصّة.

والإثنين، حذفت شبكتا التواصل الاجتماعي، فيسبوك وأنستقرام، المنتميتان إلى المجموعة نفسها، الفيديو للسبب نفسه.

وفي مقطع الفيديو هذا الذي بث بشكل مباشر الخميس الماضي، يذكر بولسونارو شائعة مفادها أن تقارير رسمية للحكومة البريطانية تشير إلى أن الأشخاص الملقّحين بالكامل يُطوّرون فيروس الإيدز "أسرع بكثير مما كان متوقعًا".

لكنّ هذه المعلومة نفتها الحكومة البريطانيّة في حديثها مع خدمة تقصي الحقائق في وكالة فرانس برس.

من جهتها أكدت الجمعية البرازيلية للأمراض المعدية السبت في بيان أنه "لا توجد أي علاقة معروفة بين أيّ لقاح ضد كوفيد-19 وتطوُّر متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).