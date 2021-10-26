مطالب دولية بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

طلبت عدة دول أوروبية اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشأن الأحداث التي يشهدها السودان.



ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم، إن الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، ودولا أخرى تطلب اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان الثلاثاء.

واستيقظ السودانيون، فجر الإثنين، على أحداث سياسية متسارعة شملت توقيف معظم أعضاء المجلس السيادي وكبار المسؤولين في الحكومة.

ووفق ما أعلنته وزارة الإعلام السودانية، شن الجيش حملة اعتقالات في صفوف المجلس الانتقالي والحكومة ضمت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، والإعلامي حمزة بلول، وآخرين.

كما قرر الجيش تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وحل المجالس الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وجاءت الأحداث في وقت يعيش فيه السودان على وقع أزمة سياسية حادة إثر تصاعد الخلاف بين شركاء الفترة الانتقالية من العسكريين والمدنيين، وسط غياب أفق الحل في ظل تمسك كل طرف بموقفه.