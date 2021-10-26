كورونا في 24 ساعة| 48 وفاة بمصر.. والوفيات عالميًا قرابة 5 ملايين

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية العديد من الأحداث المحلية والدولية فيما يتعلق بتطورات فيروس كورونا المستجد، كان من بينها إعلان وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 755 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 274762 حتى اليوم.

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