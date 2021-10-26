حدث ليلاً| مصر بدون حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات.. والسيسي: بلادنا باتت واحة آمان

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

"لأول مرة من سنوات".. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس عبر حسابه في موقع التواصل "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

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حريق بمصنع بلاستيك مجاور لنقطة إطفاء أبو النمرس

اندلع حريق في مصنع بلاستيك بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، فجر الثلاثاء.

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فعل خادش للحياء في ميدان شهير.. كواليس فيديو تحرش سائق بـ"فتاة أكتوبر"

مقطع فيديو قصير حظي بتداول كبير عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يرصد ارتكاب قائد سيارة لفعل خادش للحياء لفتاة بميدان الحصري في مدينة السادس من أكتوبر

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مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة أحداث السودان

ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم الثلاثاء لمناقشة الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.

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تونس: السعودية والكويت تدعمان قرارات 25 يوليو

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الاثنين، إن السعودية والكويت تدعمان الإجراءات المعلنة في تونس منذ 25 يوليو الماضي من قبل الرئيس قيس سعيد.

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انتشال جثة شاب من نهر النيل.. والتحريات: انتحر من أعلى "الأوسطي"

انتشلت قوات الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، اليوم الاثنين، جثة شاب غريق بنهر النيل.

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فرص لسقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الثلاثاء، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

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رئيس الوزراء البريطاني: العلاقات مع روسيا ليست كما نرغب

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين إن "علاقات بريطانيا الحالية مع روسيا ليست كما نرغب في أن تكون" إلا أن الدولتين لديهما "مسؤولية للعمل معا".

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سلاح الجو الإسرائيلي سيبدأ التدريب على مهاجمة برنامج إيران النووي

علمت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن سلاح الجو الإسرائيلي سيبدأ التدرب على توجيه ضربة للبرنامج النووي الإيراني ابتداء من العام المقبل، بعد أن خصص التمويل وقام بتحديث جدول تدريبه على المهمة.

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حريق شقة داخل كمبوند شهير خلف النادي الأهلي بالشيخ زايد

التهم حريق محتويات غرفة نوم بوحدة سكنية داخل كمببند شهير بمدينة الشيخ زايد، الاثنين.

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الجزائر تمد إسبانيا بالغاز عبر خط بدون المرور بالأراضي المغربية

أخبرت عدة مصادر مطلعة وكالة الأنباء رويترز أن الجزائر قررت وقف إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي الذي يمر بأراضي جارتها المغرب، وأنها ستستخدم عوضا عنه خط أنابيب ميدغاز تحت البحر والذي تبلغ طاقته السنوية ثمانية مليارات متر مكعب. ويعني هذا القرار حرمان المغرب عمليا مما يقرب من مليار متر مكعب سنويا من الغاز المستخدم لإنتاج 10 بالمئة من الكهرباء بالبلاد.

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نادي قضاة مصر عن إنهاء فرض الطوارئ: مصر تمضي في طريقها نحو التقدم

أثنى نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، اليوم الاثنين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنهاء فرض حالة الطوارئ بالبلاد.

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ساويرس يعلق على إلغاء مد الطوارئ: خطوة مبهجة تشجع الاستثمار والسياحة

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ.

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طارق الخولي: إلغاء حالة الطوارئ أبرز انتصارات 30 يونيو

قال طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار إلغاء حالة الطوارئ تاريخي بامتياز يأتي بعد عدة سنوات من مواجهة تحديات كثيرة تحيط بمصر والمنطقة العربية.

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بعد إلغاء الطوارئ.. أستاذ قانون دستوري يكشف مصير القضايا المحالة لمحاكم أمن الدولة

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن حالة الطوارئ منصوص عليها في كل دساتير العالم لمواجهة أي أخطار يتعرض لها النظام العام في الدولة.

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رئيس برلمانية الشعب الجمهوري لـ"الخليج 365": إلغاء الطوارئ انتصار لدماء الشهداء

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد هو انتصار لإرادة الرئيس السيسي وقيادته للبلاد خلال المرحلة السابقة منذ عام 2014.

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السفير البريطانى: زيارة الأمير تشارلز المرتقبة إلى مصر تعد دليلا قويا على عمق العلاقات

أكد السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي أن زيارة الأمير تشارلز أمير ويلز، ودوقة كورنوال إلى مصر في شهر نوفمبر المقبل تعد دليلا قويا على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين.

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