بلينكن يؤكد أن الإجراءات الأخيرة في السودان تتعارض مع الإعلان الدستوري

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إن الإجراءات الأخيرة في السودان تتعارض مع الإعلان الدستوري وتقوض التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.



وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن اعتقال رئيس الوزراء السوداني عبدالهل حمدوك وغيره من القادة المدنيين "أمر غير مقبول".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده أوقفت على الفور تقديم دعم مالي طارئ للسودان بقيمة 700 مليون دولار.

واستيقظ السودانيون، فجر الإثنين، على أحداث سياسية متسارعة شملت توقيف معظم أعضاء المجلس السيادي وكبار المسؤولين في الحكومة، ما دفع مدنيين إلى الدعوة للتظاهر والعصيان المدني احتجاجا على هذه الخطوات.

ووفق ما أعلنته وزارة الإعلام السودانية، شن الجيش السوداني حملة اعتقالات في صفوف المجلس الانتقالي والحكومة ضمت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، والإعلام حمزة بلول، وآخرين.

كما قرر الجيش تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وحل المجالس الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة في البلاد، بينما ندّد مدنيون في السلطة بـ"انقلاب" وذلك بعد اعتقال مسؤولين حكوميين وسياسيين.