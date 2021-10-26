أمريكا.. مقتل شخصين جراء إطلاق نار في مركز تجاري بولاية إيداهو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل شخصان على الأقل في إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية أيداهو الأمريكية.



وذكرت الشرطة أن ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع أمس الاثنين في بويز، عاصمة الولاية.

وقال قائد شرطة بويز، ريان لي، في مؤتمر صحفي إن شرطيا من بين المصابين.

يشار إلى أن المشتبه به محتجز لدى الشرطة. وقال لي إن الشرطة تعتقد أن المشتبه فيه هو مطلق النار الوحيد وليس هناك خطر على الجمهور في الوقت الحالي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل عن المشتبه به. كما لم يذكر قائد الشرطة أي شيء عن الدافع وراء الجريمة.