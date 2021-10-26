شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية السعودية في نيويورك تحذر من الأمطار وتعلن هواتف للطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت قنصلية المملكة في نيويورك عبر حسابها الرسمي في "التويتر" أن السلطات المحلية في ولاية نيويورك وولاية نيوجرسي أصدرت تحذيرات بتوقع هطول أمطار غزيرة ابتداءً من مساء اليوم.

وبينت القنصلية أن الأمطار قد تؤدي الى حدوث فيضانات، وأهابت جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات السلطات المحلية.

وأعلنت القنصلية أرقام الطوارئ التالية : (917-690-2663 ، 917-690-0414).