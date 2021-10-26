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القنصلية السعودية في نيويورك تحذر من الأمطار وتعلن هواتف للطوارئ

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الدمام - شريف احمد - أوضحت قنصلية المملكة في نيويورك عبر حسابها الرسمي في "التويتر" أن السلطات المحلية في ولاية نيويورك وولاية نيوجرسي أصدرت تحذيرات بتوقع هطول أمطار غزيرة ابتداءً من مساء اليوم.

وبينت القنصلية أن الأمطار قد تؤدي الى حدوث فيضانات، وأهابت جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات السلطات المحلية.

وأعلنت القنصلية أرقام الطوارئ التالية : (917-690-2663 ، 917-690-0414).

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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