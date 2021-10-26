شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تؤكد على هدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الثلاثاء إن بلاده ستتوجه إلى مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (كوب 26) لتؤكد على هدف الوصول إلى "صافي صفر انبعاثات كربونية" بحلول عام 2050، لكنها لن تتزحزح عن تعهدها لعام .2030

واتهمت كانبيرا بالتباطؤ بشأن تحديد أهداف صفرية، وتلقى موريسون انتقادات لاقتراحه أنه قد لا يحضر حتى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ، أو مؤتمر كوب 26 الذى يفتتح فى جلاسكو يوم الأحد. وقد أكد منذ ذلك الحين أنه سيحضر.