الترويكا الدولية: إجراءات العسكريين في السودان خيانة للثورة ومطالب الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

وصفت "الترويكا" الدولية -وتضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج- سيطرة العسكريين على السلطة في السودان بـ"خيانة للثورة والانتقال والمطالب المشروعة" للشعب السوداني.

وجاء في بيان لـ"الترويكا" أنها "قلقة للغاية إزاء الوضع في السودان وتدين تعليق عمل مؤسسات الدولة، وإعلان حالة الطوارئ واحتجاز العسكريين رئيس الوزراء حمدوك وغيره من أعضاء القيادة المدنية"، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

ودعت "الترويكا" العسكريين في السودان إلى "الإفراج فورًا عن المحتجزين بصورة غير شرعية".

وأضافت أن "أعمال العسكريين تمثل خيانة للثورة والانتقال والمطالب المشروعة للشعب السوداني بالسلام والعدالة والتنمية الاقتصادية".

وشددت الدول الثلاث على ضرورة "احترام حرية التعبير والتجمع السلمي، وتجنب العنف وإراقة الدماء، وعودة شبكات الاتصال".

وأكدت أنها "ستواصل دعم العاملين من أجل سودان ديمقراطي مع حكومة مدنية ذات شرعية كاملة"، معتبرة ذلك "أفضل ضمانة لاستقرار البلاد والمنطقة على المدى الطويل".

وأَضافت: "نرفض محاولة تقويض الانتقال نحو انتخابات ديمقراطية وندعو إلى عودة عاجلة للحكومة بقيادة مدنية على أساس الإعلان الدستوري وغيره من الوثائق التأسيسية للانتقال".