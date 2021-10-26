شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحبط هجوما لقراصنة على سفينة حاويات قبالة نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الروسية يوم الاثنين أن سفينة حربية روسية أحبطت هجوما شنه قراصنة على سفينة الحاويات "إم إس سي لوسيا" قبالة سواحل نيجيريا.

وتلقت المدمرة الروسية "فايس أدميرال كولاكوف" إشارة استغاثة فى خليج غينيا ثم أمرت مشاة البحرية بأخذ مروحية المدمرة والتوجه إلى السفينة "إم إس سي لوسيا"، وفقا لما نقلته وكالة إيتار تاس الروسية الرسمية عن وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة إنه عندما اقتربت المروحية من سفينة الحاويات نزل القراصنة و "اختفوا بسرعة قصوى تجاه الساحل" على متن قارب سريع .