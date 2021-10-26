- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم شرطي.. إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في أمريكا (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت الشرطة الأمريكية في “بويز” بولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة، تعرض مركز تجاري يوم أمس لحادث إطلاق نار.
وأضافت الشرطة، في بيان لها، أن خمسة أشخاص وضابط شرطة أصيبوا في إطلاق نار في المركز التجاري.
ووفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية، أكدت الشرطة أن شخصاً واحداً رهن الاحتجاز، فيما دعت قوات الأمن من الجميع تجنب المنطقة، مؤكدة أنه ليس لديهم معلومات تشير إلى تهديدات إضافية.
الجدير بالذكر أن مركز التسوق Boise Towne Square يقع في أكبر مدينة في ولاية أيداهو ويعد أكبر مركز للتسوق في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم شرطي.. إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في أمريكا (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.